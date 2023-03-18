В Бурятии ОМОН «Кречет» исполнилось 30 лет













В Улан-Удэ прошло торжественное мероприятие в честь 30-летия ОМОН «Кречет» Росгвардии.18 марта 1993 года в Бурятии был создан отряд милиции особого назначения. В те годы в стране был невиданный разгул преступности. ОМОН формировался из лучших представителей министерства обороны, внутренних войск МВД России и пограничных войск. Отбирали тех, кто владел приёмами рукопашного боя, умел применять оружие и специальные средства.- Личный состав ОМОН принимал участие во всех оперативно-розыскных мероприятиях в республике по розыску вооружённых преступников. В тяжёлых климатических условиях, в ходе непрекращающихся вооружённых столкновений с незаконными вооружёнными формированиями на Северном Кавказе сотрудники Бурятского ОМОНа показали характер, высокий уровень подготовки, умение выполнять служебно-боевые задачи. В ходе проведения специальной военной операции бойцы ОМОН участвуют в поисковых и засадных мероприятиях, обнаруживают и ликвидируют диверсионно-разведывательные группы противника, оказывают помощь мирному населению, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.На торжественном мероприятии командование, личный состав и ветеранов отряда мобильного особого назначения поздравил начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов.- Три десятилетия вы стоите на передовой в борьбе за правопорядок. За вашими плечами доблестный путь становления и развития службы – проведение контртеррористических операций и поддержание конституционного строя на территории Северо-Кавказского региона, а также участие в специальной военной операции, - сказалполковник полиции Сергей Гатилов. - Уверен, сотрудники ОМОН достигнут новых рубежей в обеспечении правопорядка, укрепляя и приумножая славные традиции сил специального назначения войск национальной гвардии Российской Федерации.Отличившимся на службе сотрудникам спецподразделения, а также ветеранам были вручены ведомственные награды, грамоты и благодарственные письма.От лица ветеранов собравшихся поздравил полковник милиции в отставке Дмитрий Савченко, командир ОМОН МВД по РБ в 2002-2011 годах.- Мы всегда были уверены в сотрудниках нашего отряда. Личному составу хочу пожелать находить время почаще бывать со своими родными, женами, детьми, особенно с родителями, общаться, помогать им. Сейчас такое время, что каждая минута, проведенная с семьей, бесценна, – отметилДмитрий Савченко. – Всех с праздником, желаю всем успехов, а ребятам, которые находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции, вернуться домой живыми и здоровыми.В завершение торжественного мероприятия участники почтили минутой молчания память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга.Только в прошлом году сотрудники спецподразделения ОМОН «Кречет» 280 раз привлекались для проведения специальных операций. В результате были задержаны более 200 подозреваемых в совершении тяжких преступлений и правонарушений, из незаконного оборота изъято более 100 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, свыше 50 килограммов наркотических средств, из незаконного оборота изъято более 3 миллионов рублей. В ходе декриминализации лесной отрасли выявлено более 140 кубометров незаконно заготовленной древесины. В ходе рейдов на Байкале изъято более 500 килограммов байкальского омуля в нерестовый период.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, 27 сотрудников отряда награждены орденами Мужества и медалями «За отвагу», два сотрудника удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени, один сотрудник награжден медалью «За спасение погибавших». Всем сотрудникам отряда, принимавшим участие в специальной военной операции, вручены памятные медали.