В Бурятии пройдёт турнир для юных рыбаков

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В воскресенье, 19 марта в Иволгинском районе Бурятии на озере Торма пройдёт детский турнир по подлёдному лову «Юный рыбак – 2023».К участию допускаются дети до 16 лет.- Регистрация участников пройдёт 19 марта с 9.30 до 10.45 на озере Торма. Возраст участников должен быть подтвержден свидетельством о рождении. Дети будут допускаться на лёд только при сопровождении взрослых, - сообщили в администрации Иволгинского района.Соревнования проводятся в личном зачёте, победителей определят по весу пойманной рыбы.