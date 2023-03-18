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В Бурятии пройдёт турнир для юных рыбаков

В Бурятии пройдёт турнир для юных рыбаков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рыбалку устроят на озере Торма

В воскресенье, 19 марта в Иволгинском районе Бурятии на озере Торма пройдёт детский турнир по подлёдному лову «Юный рыбак – 2023».

К участию допускаются дети до 16 лет.

- Регистрация участников пройдёт 19 марта с 9.30 до 10.45 на озере Торма. Возраст участников должен быть подтвержден свидетельством о рождении. Дети будут допускаться на лёд только при сопровождении взрослых, - сообщили в администрации Иволгинского района.

Соревнования проводятся в личном зачёте, победителей определят по весу пойманной рыбы.


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рыбалка

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