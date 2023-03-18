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В Улан-Удэ 29 домов оставались без холодной воды

В Улан-Удэ 29 домов оставались без холодной воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Воды не было пять часов

В пятницу, 17 марта, на Восточном в Улан-Удэ произошло аварийное отключение холодной воды.

В 14:00 без воды остались 19 малоэтажных жилых дома по ул. Чайковского, 11, 22, 24, 26, 28, ул. Гарнаева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Моцарта, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, а также 10 домов частного сектора по ул. Нестерова, Гарнаева и Чайковского, 10а, 12а.

Аварийно-восстановительные работы завершили в 20:00. Рабочие заварили свищ, возникший на подставке пожарного гидранта.

Как сообщают оперативные службы города, время отключения составило пять часов.  
отключение воды

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