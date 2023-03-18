В больнице в Бурятии за год вылечили более 13 тысяч детей

При этом свыше 5000 ребятишек перенесли операции





В Бурятии подвели итоги работы детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в ушедшем 2022 году. Всего за 12 месяцев в приёмном покое приняли 55 292 ребёнка. Госпитализировали 16 077: 8656 – экстренно и 7421 – планово.В стационере пролечили 13 350 маленьких жителей республики. При этом врачи провели 5627 хирургических операций. В консультативно-диагностическом центре обследовали и проконсультировали 30 811 юных пациентов.Сотрудники ДРКБ 14 раз выезжали в районы республики. Ещё 5497 детей получили консультации специалистов, не покидая Улан-Удэ. В медучреждении также провели техническое перевооружение при поддержке Минздрава Бурятии – туда поступило 68 единиц высокотехнологичного медоборудования в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». На его закупку выделили свыше 64 миллионов рублей.