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В Бурятии люди с инвалидностью могут компенсировать расходы на коммуналку

В Бурятии люди с инвалидностью могут компенсировать расходы на коммуналку
Общество,  Фото:pixabay.com
Им обязаны возместить половину трат на услуги ЖКХ

В Минсоцзащиты РБ напомнили, что жители Бурятии с инвалидностью имеют право на компенсацию части расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Они могут вернуть до 50% потраченной суммы.


При этом те, кто получает  компенсацию, должны извещать органы соцзащиты об изменениях, влияющих на её размер, включая изменение числа прописанных в квартире. Сделать это можно в многофункциональном центре или в клиентской службе учреждения социальной защиты населения.



коммунальные услуги компенсация

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