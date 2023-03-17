В Бурятии люди с инвалидностью могут компенсировать расходы на коммуналку





В Минсоцзащиты РБ напомнили, что жители Бурятии с инвалидностью имеют право на компенсацию части расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Они могут вернуть до 50% потраченной суммы.При этом те, кто получает компенсацию, должны извещать органы соцзащиты об изменениях, влияющих на её размер, включая изменение числа прописанных в квартире. Сделать это можно в многофункциональном центре или в клиентской службе учреждения социальной защиты населения.