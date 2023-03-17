В Бурятии люди с инвалидностью могут компенсировать расходы на коммуналку

Им обязаны возместить половину трат на услуги ЖКХ
В Минсоцзащиты РБ напомнили, что жители Бурятии с инвалидностью имеют право на компенсацию части расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Они могут вернуть до 50% потраченной суммы.
При этом те, кто получает компенсацию, должны извещать органы соцзащиты об изменениях, влияющих на её размер, включая изменение числа прописанных в квартире. Сделать это можно в многофункциональном центре или в клиентской службе учреждения социальной защиты населения.
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