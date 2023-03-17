С помощью него они смогут купить квартиру или построить свой дом
Сегодня на торжественной церемонии 111 молодым семьям Бурятии вручили жилищные сертификаты.
Всего на обеспечение жильем в этом году выделено более 50 миллионов рублей из федерального бюджета, а также по 20 миллионов рублей из республиканского и местного бюджетов.
Денежный сертификат на приобретение (строительство) жилья поможет молодым семьям Бурятии исполнить свою мечту о собственном жилье.
- Сертификаты получили молодые семьи, работающие во всех отраслях. Это и военнослужащие, работники образования, строительства, здравоохранения, культуры и спорта. Это также работники промышленности, сельского хозяйства, сотрудники правоохранительных органов, банковской сферы, - сообщило минспорта Бурятии.
Жилищные сертификаты предоставляют в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
В прошлом году сертификаты на жильё получила 141 семья, на поддержку было потрачено 107 миллионов рублей. А в целом за последние семь лет сертификат на жильё от государства получили 859 молодых семей.
Также недавно ещё 56 многодетным семьям Бурятии вручили денежные сертификаты на жильё.
Более 100 молодых семей Бурятии получили жилищные сертификаты
Общество, Фото:
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