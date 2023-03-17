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Более 100 молодых семей Бурятии получили жилищные сертификаты

Более 100 молодых семей Бурятии получили жилищные сертификаты
Общество,  Фото:pixabay.com
С помощью него они смогут купить квартиру или построить свой дом

Сегодня на торжественной церемонии 111 молодым семьям Бурятии вручили жилищные сертификаты.

Всего на обеспечение жильем в этом году выделено более 50 миллионов рублей из федерального бюджета, а также по 20 миллионов рублей из республиканского и местного бюджетов.

Денежный сертификат на приобретение (строительство) жилья поможет молодым семьям Бурятии исполнить свою мечту о собственном жилье.

- Сертификаты получили молодые семьи, работающие во всех отраслях. Это и военнослужащие, работники образования, строительства, здравоохранения, культуры и спорта. Это также работники промышленности, сельского хозяйства, сотрудники правоохранительных органов, банковской сферы, - сообщило минспорта Бурятии.

Жилищные сертификаты предоставляют в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В прошлом году сертификаты на жильё получила 141 семья, на поддержку было потрачено 107 миллионов рублей. А в целом за последние семь лет сертификат на жильё от государства получили 859 молодых семей.

Также недавно ещё 56 многодетным семьям Бурятии вручили денежные сертификаты на жильё.
жилье семьи

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