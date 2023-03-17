В микрорайоне Улан-Удэ за день отловили четыре бродячих собаки





Накануне в микрорайоне Тулунжа в Улан-Удэ состоялся очередной «собачий» рейд. Мобильные группы за день отловили там четыре бродячих пса. Всего удалось обойти 122 дома. С местными жителями провели 25 профилактических бесед о соблюдении правил содержания питомцев.



На двоих из них составили протоколы за нарушение правил регистрации и выгула четвероногих. Кроме того, сотрудники комитетов по образованию и социальной и молодёжной политике совместно с со специалистами из управления ветеринарии РБ рассказали ученикам школы № 8, как вести себя при встрече с безнадзорными собаками.







