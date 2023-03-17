В Бурятии простились с погибшим 46-летним мобилизованным

Николай Улзетуев был жителем Гусиноозёрска
Сегодня, 17 марта, в Гусиноозёрске простились с погибшим в ходе спецоперации Улзетуевым Николаем Александровичем. Он погиб 8 марта в результате смертельного ранения, сообщается в районной группе «Селенга-инфо».
Николай Александрович родился 10 мая 1976 года в Гусиноозёрске. Учился в школах №3, №6, окончил школу №1 в 1993 году.
В 1994 году призван на срочную службу. Был уволен в запас в должности старшего сержанта.
После поступил в Бурятский колледж технологий и лесопользования, где получил специальность мастера-строителя.
Работал в «Бурятзолото», СУ-1, СУ -2, на Гусиноозёрской ГРЭС.
- Был добрым, отзывчивым, весёлым, жизнерадостным, щедрым, активным, занимался спортом, всегда готов был помогать, - рассказывают его знакомые.
В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.
Траурный митинг состоялся на центральной площади Гусиноозёрска.
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