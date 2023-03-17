Их очень выгодно сдавать в аренду
Федеральный портал «Мир квартир» выяснил, какова доходность у одно- и двухкомнатных квартир в новостройках в 70 крупнейших городах страны. Для этого эксперты изучили стоимость жилья на первичке на сайте и, исходя из рыночных ставок, рассчитали ожидаемую прибыль от его аренды, а потом второе разделили на первое.
Самые доходные однушки в стране – с показателем 11,6% – оказались в Махачкале. Далее идут Магнитогорск (7,2%), Грозный (6,9%), Мурманск (6,7%), Улан-Удэ (6,4%), Владимир (6,3%), Оренбург (6,3%), Нижний Тагил (5,7%), Ростов-на-Дону (5,7%) и Хабаровск (5,5%).
Средняя цена такой квартиры в столице Бурятии – 3 миллиона 457 тысяч 388 рублей, а аренда обойдётся примерно в 18 516. Двушка стоит порядка 5 миллионов 398 тысяч 638 рублей, сдать её можно за 22 539, и доходность в итоге составит 5%.
В Иркутске доходность от однушек и двушек достигает 5,3% и 5,1%, в соседней Чите (20 место) – 4,5% и 4,7% соответственно.
Жильё с двумя комнатами выгоднее всего сдавать в Махачкале (9,6%), Магнитогорске (7,5%), Мурманске (6%), Грозном (6%), Якутске (6%), Владимире (5,5%), Владикавказе (5,4%), Оренбурге (5,4%), Ростове-на-Дону (5,3%) и Нижнем Тагиле (5,2%). В среднем по России они приносят своим владельцам 4,3%.
- Чтобы квартира приносила больше дохода, нужно, чтобы она, прежде всего, располагалась в месте, удобном для потенциальных арендаторов – это район с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Тогда она не будет простаивать, а это – критический фактор для выгоды инвестиции, – пояснил генеральный директор портала Павел Луценко. – Ради хорошей локации можно поступиться и площадью, и иногда – даже удобной планировкой. Ремонт квартиры экономкласса должен быть простым, недорогим, но аккуратным и качественным. При этих условиях инвестор может существенно повысить показатель доходности своей недвижимости.
«Однушки» в Улан-Удэ оказались одними из самых доходных в стране
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсмены республики стали первыми на командных соревнованиях на первенстве ДФО
Следов дикого зверя не находили около КБЖД уже трое суток
Им обязаны возместить половину трат на услуги ЖКХ
Приёмная кампания по записи в первый класс стартует не позднее 1 апреля
Их очень выгодно сдавать в аренду
На горожан, не уследивших за своими животными, составили два протокола
Площадки будут разделены на детские игровые зоны
С помощью него они смогут купить квартиру или построить свой дом
Николай Улзетуев был жителем Гусиноозёрска
Чимит Жамьянов сыграл роль в одном сериале с Мариной Федункив
Это связано с приближающимся чемпионатом по ВС по армейскому рукопашному бою
Сведения о присвоении звания Героя РФ будут направляться в СФР не позднее пяти рабочих дней со дня получения им звания
Деревьям уже не один десяток лет
А другие местные жители запереживали, что это навредит водоёму
Победителем стала команда Бурятской сельскохозяйственной академии