«Однушки» в Улан-Удэ оказались одними из самых доходных в стране

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Их очень выгодно сдавать в аренду



Федеральный портал «Мир квартир» выяснил, какова доходность у одно- и двухкомнатных квартир в новостройках в 70 крупнейших городах страны. Для этого эксперты изучили стоимость жилья на первичке на сайте и, исходя из рыночных ставок, рассчитали ожидаемую прибыль от его аренды, а потом второе разделили на первое.



Самые доходные однушки в стране – с показателем 11,6% – оказались в Махачкале. Далее идут Магнитогорск (7,2%), Грозный (6,9%), Мурманск (6,7%), Улан-Удэ (6,4%), Владимир (6,3%), Оренбург (6,3%), Нижний Тагил (5,7%), Ростов-на-Дону (5,7%) и Хабаровск (5,5%).



Средняя цена такой квартиры в столице Бурятии – 3 миллиона 457 тысяч 388 рублей, а аренда обойдётся примерно в 18 516. Двушка стоит порядка 5 миллионов 398 тысяч 638 рублей, сдать её можно за 22 539, и доходность в итоге составит 5%.



В Иркутске доходность от однушек и двушек достигает 5,3% и 5,1%, в соседней Чите (20 место) – 4,5% и 4,7% соответственно.



Жильё с двумя комнатами выгоднее всего сдавать в Махачкале (9,6%), Магнитогорске (7,5%), Мурманске (6%), Грозном (6%), Якутске (6%), Владимире (5,5%), Владикавказе (5,4%), Оренбурге (5,4%), Ростове-на-Дону (5,3%) и Нижнем Тагиле (5,2%). В среднем по России они приносят своим владельцам 4,3%.



- Чтобы квартира приносила больше дохода, нужно, чтобы она, прежде всего, располагалась в месте, удобном для потенциальных арендаторов – это район с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Тогда она не будет простаивать, а это – критический фактор для выгоды инвестиции, – пояснил генеральный директор портала Павел Луценко. – Ради хорошей локации можно поступиться и площадью, и иногда – даже удобной планировкой. Ремонт квартиры экономкласса должен быть простым, недорогим, но аккуратным и качественным. При этих условиях инвестор может существенно повысить показатель доходности своей недвижимости.



