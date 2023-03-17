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В музее Бурятии распахнул свои двери «Зал Серебра»

В музее Бурятии распахнул свои двери «Зал Серебра»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В музее Сампилова открылась выставка «Серебряные небеса»

В Улан-Удэ в течение некоторого времени посетители не имели возможность посмотреть экспонаты из Серебряного фонда национального музея Бурятии. Зал нуждался в ремонте, ему требовалось дополнительное освещение. Теперь после ремонта «Зал Серебра» в художественном музее имени Ц.С. Сампилова распахнул свои двери.

- Коллекция Серебряного фонда музея богатая. Большое количество старинных бурятских украшений были приобретены в экспедициях в советское время. Даруулга, hанжуурга, ножи, массивные многоярусные гуу, браслеты, кольца, накладки на косы, дэнзэ… Всех не перечислить, - сообщает пресс-служба нацмузея.

На выставке «Серебряные небеса» представлены произведения неизвестных мастеров XIX века – периода расцвета бурятского ювелирного искусства. А также авторские мужские и женские украшения прославленных народных умельцев рубежа XIX-первой половины ХХ века: Г. Гожоглоо, С. Санжиева, Ц. Нимаева, Д. Чагдурова, Г. Базарова, Д. Аюрова, Г. Тубчинова, Р. Нохорова - участников триумфальных декад бурятского искусства в Москве в 1940 и в 1959 годах.

Интерес представляют работы современных мастеров: Б. Жамбалова, В. Бадмаевой, В. Цыжибона, Ж. Эрдынеева, В. Уризченко, Б. Дармаева, Б. Базарова, которые продолжили традиции старых мастеров и внесли новые, характерные для настоящего времени, особенности в древнее искусство.

На экспозиции представлены акварельная серия «Свадьба хоринских бурят» первого профессионального бурятского художника Ц.С. Сампилова и фотографии, датируемые концом XIX – началом XX веков. Также посетители выставки смогут посмотреть документальный фильм.

Возрастное ограничение: 0+.

Бурятия музей Улан-Удэ выставка серебро ювелирные изделия

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