В музее Сампилова открылась выставка «Серебряные небеса»
В Улан-Удэ в течение некоторого времени посетители не имели возможность посмотреть экспонаты из Серебряного фонда национального музея Бурятии. Зал нуждался в ремонте, ему требовалось дополнительное освещение. Теперь после ремонта «Зал Серебра» в художественном музее имени Ц.С. Сампилова распахнул свои двери.
- Коллекция Серебряного фонда музея богатая. Большое количество старинных бурятских украшений были приобретены в экспедициях в советское время. Даруулга, hанжуурга, ножи, массивные многоярусные гуу, браслеты, кольца, накладки на косы, дэнзэ… Всех не перечислить, - сообщает пресс-служба нацмузея.
На выставке «Серебряные небеса» представлены произведения неизвестных мастеров XIX века – периода расцвета бурятского ювелирного искусства. А также авторские мужские и женские украшения прославленных народных умельцев рубежа XIX-первой половины ХХ века: Г. Гожоглоо, С. Санжиева, Ц. Нимаева, Д. Чагдурова, Г. Базарова, Д. Аюрова, Г. Тубчинова, Р. Нохорова - участников триумфальных декад бурятского искусства в Москве в 1940 и в 1959 годах.
Интерес представляют работы современных мастеров: Б. Жамбалова, В. Бадмаевой, В. Цыжибона, Ж. Эрдынеева, В. Уризченко, Б. Дармаева, Б. Базарова, которые продолжили традиции старых мастеров и внесли новые, характерные для настоящего времени, особенности в древнее искусство.
На экспозиции представлены акварельная серия «Свадьба хоринских бурят» первого профессионального бурятского художника Ц.С. Сампилова и фотографии, датируемые концом XIX – началом XX веков. Также посетители выставки смогут посмотреть документальный фильм.
Возрастное ограничение: 0+.
В музее Бурятии распахнул свои двери «Зал Серебра»
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В музее Сампилова открылась выставка «Серебряные небеса»
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