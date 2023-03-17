Баскетболистки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО

Завершился финал чемпионата Дальневосточного федерального округа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».
В матче за «золото» чемпионата ДФО среди команд девушек встречались баскетболистки из Бурятии и Приморского края. Победу одержала более опытная команда – коллектив из Приморского края. Однако баскетболистки из Каменска также отправятся на суперфинал России «Топ-16», который пройдёт в Ижевске с 9 по 15 апреля.
Среди команд юношей в поединке за первое место чемпионата ДФО уверенную победу одержала команда из Амурской области. Их соперники из Забайкальского края также стали обладателями путёвки на суперфинал, но отправились домой лишь с серебряными медалями.
«Бронза» досталась юношам из Сахалинской области, команде, которая впервые приняла участие в чемпионате ШБЛ «КЭС-Баскет». Среди команд девушек третьими стали спортсменки из Забайкальского края.
Места на пьедестале почёта распределились следующим образом:
Девушки
I место – Приморский край (СОШ №5, пгт Сибирцево)
II место – Бурятия (Каменский лицей им. В.Е. Кожевина, пгт Каменск)
III место – Забайкальский край (СОШ №2, пгт Новая Чара)
MVP – Яна М. (Приморский край)
Юноши
1 место – Амурская область (гимназия №1, г. Благовещенск)
2 место – Забайкальский край (СОШ №9, г. Чита)
3 место – Сахалинская область (СОШ №6, г. Южно-Сахалинск)
MVP – Вадим С. (Амурская область)
I место – Приморский край (СОШ №5, пгт Сибирцево)
II место – Бурятия (Каменский лицей им. В.Е. Кожевина, пгт Каменск)
III место – Забайкальский край (СОШ №2, пгт Новая Чара)
MVP – Яна М. (Приморский край)
Юноши
1 место – Амурская область (гимназия №1, г. Благовещенск)
2 место – Забайкальский край (СОШ №9, г. Чита)
3 место – Сахалинская область (СОШ №6, г. Южно-Сахалинск)
MVP – Вадим С. (Амурская область)