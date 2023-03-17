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Баскетболистки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО

Баскетболистки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО
Общество,  Фото:КМФКиС Кабанского района
Спортсменки прошли в финал чемпионата России

Завершился финал чемпионата Дальневосточного федерального округа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».

В матче за «золото» чемпионата ДФО среди команд девушек встречались баскетболистки из Бурятии и Приморского края. Победу одержала более опытная команда – коллектив из Приморского края. Однако баскетболистки из Каменска также отправятся на суперфинал России «Топ-16», который пройдёт в Ижевске с 9 по 15 апреля.

Среди команд юношей в поединке за первое место чемпионата ДФО уверенную победу одержала команда из Амурской области. Их соперники из Забайкальского края также стали обладателями путёвки на суперфинал, но отправились домой лишь с серебряными медалями.

«Бронза» досталась юношам из Сахалинской области, команде, которая впервые приняла участие в чемпионате ШБЛ «КЭС-Баскет». Среди команд девушек третьими стали спортсменки из Забайкальского края.

Места на пьедестале почёта распределились следующим образом:

Девушки
I место – Приморский край (СОШ №5, пгт Сибирцево)
II место – Бурятия (Каменский лицей им. В.Е. Кожевина, пгт Каменск)
III место – Забайкальский край (СОШ №2, пгт Новая Чара)
MVP – Яна М. (Приморский край)

Юноши
1 место – Амурская область (гимназия №1, г. Благовещенск)
2 место – Забайкальский край (СОШ №9, г. Чита)
3 место – Сахалинская область (СОШ №6, г. Южно-Сахалинск)
MVP – Вадим С. (Амурская область)


Бурятия баскетбол чемпионат ДФО спорт

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