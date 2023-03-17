17 марта

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В Улан-Удэ прошла олимпиада по бурятскому языку среди вузов

В Улан-Удэ прошла олимпиада по бурятскому языку среди вузов
Общество,  Фото:предоставлено минобрнауки Бурятии
Победителем стала команда Бурятской сельскохозяйственной академии

16 марта в Улан-Удэ состоялась XХХI республиканская олимпиада по бурятскому языку среди студентов высших учебных заведений. Интеллектуальное соревнование было приурочено Году педагога и наставника.

В олимпиаде приняли участие студенты непрофильных специальностей Бурятского государственного университета, Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, Восточно-Сибирской академии культуры и Бурятской сельскохозяйственной академии

- Олимпиада проходила в два тура. В первом туре, личном первенстве, конкурсанты состязались в конкурсе ораторского искусства и подготовили домашнее задание. Второй тур был посвящён командному первенству. В олимпиаде в этом году впервые была применена методика квест-игры, позволяющая заинтересовать молодёжь в изучении родного языка. Также ребята состязались в поэтическом таланте, - рассказали организаторы конкурса.

Места распределились следующим образом:

1 место - команда БГСХА
2 место - команда БГУ
3 место - команда ВСГУТУ
4 место - команда ВСГИК

В личном первенстве:

1 место – Баин Дамбаев, магистрант агрономического факультета БГСХА;
2 место – Инна Чимитова, Восточный институт БГУ;
1 место - Зоригто Нанзатов, юридический факультет ВСГУТУ.

Общее награждение всех победителей состоится 21 апреля.

вузы студенты бурятский язык

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