В Улан-Удэ собираются установить рекорд по разбиванию хребтовой кости

В Бурятии стала известна программа VI международного этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга», который пройдёт с 1 по 2 апреля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. На фестивале собираются установить новый рекорд по разбиванию хребтовой кости. За 1 минуту 60 костей должен разбить именитый костолом Жалсып Манзаров в присутствии главного редактора международного агентства регистрации рекордов «InterRecord» Влада Копылова (г. Москва).Как сообщает паблик «Федерация этноспорта Бурятии», участниками фестиваля станут представители муниципальных районов и городских округов Бурятии, субъектов Российской Федерации, иностранных государств, землячеств, члены общественных организаций, коммерческих организаций, студенческих самоуправлений, частные лица (от каждой команды 10 человек). Мужчины посоревнуются в «hээр шалгаан» за один миллион рублей в возрастных группах: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет, 26-31 лет, 32-37 лет, 38-43 лет, 44-49 лет, 50-59 лет, от 60 лет и старше. Женщины – за 100 тысяч в возрастных группах: от 14 до 30 лет, от 31 года и старше (личное первенство).8:00-19:00 – Отборочные состязания «hээр шалгаан (Сээр хухалха)»10:00-11:00 – Регистрация на игру «Шагай наадан», сойотскую игру «Тэбэг» в фойе11:00 – Игра «Шагай наадан», сойотская игра «Тэбэг»19:30-20:00 – Торжественное открытие фестиваля. Шоу костоломов- хранителей традиций20:00-20:10 – Установление нового рекорда по разбиванию хребтовой кости20:10-20:30 – Финал среди женщин по «hээр шалгаан». Награждение20:30-20:45 – Праздничный концерт к десятилетию игры «hээр шалгаан»20:45-21:00 – Розыгрыш лотереи8:00-19:00 – Продолжение состязаний по «hээр шалгаан». Финал19:00-19:30 – Абсолютное первенство по «hээр шалгаан»19:30-20:00 – Праздничный концерт к десятилетию игры «hээр шалгаан»20:00-20:45 – Церемония награждения победителей20:45-21:00 - Розыгрыш лотереиТакже в рамках фестиваля 31 марта состоится круглый стол «Продвижение традиционных игр как бренд этнической Бурятии на российском и международном уровнях. Духовно-культурное, сельскохозяйственное и спортивно-туристическое значение игр».