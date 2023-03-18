18 марта

17 марта

Популярное

В Бурятии до +9 градусов

В Бурятии до +9 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +4,+9, местами -1,-6.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура днём +4,+6.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии до +9 градусов
В Бурятии до +9 градусов
Общество, 18.03.2023
В республике преимущественно без осадков
В Улан-Удэ собираются установить рекорд по разбиванию хребтовой кости
В Улан-Удэ собираются установить рекорд по разбиванию хребтовой кости
Общество, 17.03.2023
Жалсып Манзаров собирается превзойти свой «телевизионный» рекорд
В Улан-Удэ состоится литературный марафон «Вдохновлённые Крымом»
В Улан-Удэ состоится литературный марафон «Вдохновлённые Крымом»
Общество, 17.03.2023
Его проведут в детско-юношеской библиотеке
Бурятский ансамбль отметит юбилей концертом
Бурятский ансамбль отметит юбилей концертом
Общество, 17.03.2023
«Аза хүсэл» приглашает на концерт, посвящённый десятилетию коллектива
В Забайкалье пройдут 3 чемпионата по бурятским видам спорта
В Забайкалье пройдут 3 чемпионата по бурятским видам спорта
Общество, 17.03.2023
Спортсмены посоревнуются в стрельбе из лука, борьбе и национальной игре
В Иркутске стали готовиться к созданию «Ледового города»
В Иркутске стали готовиться к созданию «Ледового города»
Общество, 17.03.2023
Проект начнут реализовывать с середины ноября
В Новоселенгинске открылась выставка о Тибете и Индии
В Новоселенгинске открылась выставка о Тибете и Индии
Общество, 17.03.2023
В музее декабристов представлены работы Владимира Тютюева
В Бурятии наградили юных творцов
В Бурятии наградили юных творцов
Общество, 17.03.2023
Дети республики нарисовали своих героев
Монгольский космонавт примет участие в хоккейном «Кубке двух озёр»
Монгольский космонавт примет участие в хоккейном «Кубке двух озёр»
Общество, 17.03.2023
Первый космонавт Монголии Жугдэрдэмидийн Гуррагча возглавил оргкомитет турнира
Театры Бурятии обновят своё оснащение
Театры Бурятии обновят своё оснащение
Общество, 17.03.2023
Бурятскому театру оперы и балета выделена субсидия в размере 21 миллиона рублей
В музее Бурятии распахнул свои двери «Зал Серебра»
В музее Бурятии распахнул свои двери «Зал Серебра»
Общество, 17.03.2023
В музее Сампилова открылась выставка «Серебряные небеса»
В Забайкалье наблюдали большую миграцию птиц во время пурги
В Забайкалье наблюдали большую миграцию птиц во время пурги
Общество, 17.03.2023
За день над заповедником пролетело почти в 10 раз больше птиц, чем за предыдущие 30 дней
Баскетболистки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО
Баскетболистки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО
Общество, 17.03.2023
Спортсменки прошли в финал чемпионата России
Теннисисты Бурятии завоевали путёвки на первенство России
Теннисисты Бурятии завоевали путёвки на первенство России
Общество, 17.03.2023
Спортсмены республики стали первыми на командных соревнованиях на первенстве ДФО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^