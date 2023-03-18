В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +4,+9, местами -1,-6.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура днём +4,+6.
В Бурятии до +9 градусов
Общество, Фото:
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Общество, 18.03.2023
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