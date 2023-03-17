В Бурятии специалисты взяли пробы «кровавой» воды

16 марта специалисты Бурприроднадзора взяли пробы красной воды в селе Мухоршибирь в Бурятии.
- Взяты пробы во дворе домаи из канавы по ул. Ленина, по которой текла окрашенная вода. Они будут переданы пробы в лабораторию для исследования, - сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо».
Как сообщал «Байкал-Daily», загадочные «кровавые» ручьи местные жители заметили 10 марта по улице Ленина в селе Мухоршибирь.
- Все в панике, говорят, что похоже на кровь. А может, это что из-под земли что-то выходит, реактивы. Так-то правда неприятная картина, – рассказывали сельчане.
Фото и видео с красными ручьями отправили местным властям. Тогда первый замглавы районной администрации Олег Кожевин отметил: окрашенная вода вытекает из двора заброшенного дома, специфического запаха не имеет. Никаких биологических отходов поблизости не обнаружили.
Подтёки были на всём протяжении канавы – от жилого дома до магазина. Позже и внутри неё тоже обнаружили новые цветные пятна от воды – словно её «выдавливало» на поверхность из почвы. Те, что более свежие, были ярче. Тогда власти попросили сотрудников Бурприроднадзора и Роспотребнадзора обследовать участок.