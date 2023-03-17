Бурятскому театру оперы и балета выделена субсидия в размере 21 миллиона рублей
В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета в этом году появится новое световое, звуковое оборудование, а также обновится механика сцены. На эти цели выделено более 21 миллиона рублей.
- При создании спектакля, особенно в музыкальном театре, огромное значение имеют свет и звук. А механика сцены – это не только красота декораций, но и, в первую очередь, безопасность. Поэтому мы очень рады, что нам выделены деньги в рамках нацпроекта «Культура». Мы уже заключили соглашение с министерством культуры Бурятии о предоставлении целевой субсидии на общую сумму 21 миллион 346 тысяч рублей, — рассказал директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.
Как сообщает пресс-служба театра, в рамках соглашения заключены договоры на приобретение оборудования и ввод его в эксплуатацию. Работы будут проводиться летом 2023 года.
Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, в этом году новое оснащение получат три театра: Бурятский театр оперы и балета, Русский драматический театр, молодёжный художественный театр. Общая сумма финансирования — 30 миллионов рублей.
Театры Бурятии обновят своё оснащение
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