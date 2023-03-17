В Улан-Удэ отрезали путь к единственной ледовой переправе

У въезда на неё установили бетонные блоки
Сотрудники городского комбината по благоустройству (КБУ) перекрыли единственную официально разрешённую в столице Бурятии ледовую переправу – она находилась в микрорайоне Мостовой. У въезда на автозимник установили бетонные блоки и укрепили их песком, чтобы заблокировать путь транспорту.
Само сооружение открылось в конце декабря. Ездить по нему разрешалось лишь в светлое время суток. Переправа представляла собой естественный ледовый покров.
Автозимник длиной около 400 метров мог выдержать вес до семи с половиной тонн. Там была одна полоса движения шириной в пять метров с поочерёдным пропуском транспортных средств. Трассу обозначили указательными вехами. Для безопасности на ней установили 16 дорожных знаков и два информационных аншлага. Два с половиной месяца спустя, с наступлением тепла, её решили закрыть
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- В рамках противопаводковых мероприятий вблизи железнодорожного моста провели ледорезные работы для ослабления льда в период ледохода. Это тоже послужило причиной закрытия, – пояснил ранее зампредседателя комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров.
Всё это время за состоянием зимней дороги следили сотрудники комитета по ЧС и комбината по благоустройству. После её закрытия жители микрорайона Мостовой будут ездить через посёлок Турунтаево. Водителей призвали больше не пересекать заблокированное сооружение.
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