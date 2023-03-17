В Тункинском районе Бурятии пройдёт весенний фестиваль талантов

29-30 апреля впервые в Тункинском районе Бурятии пройдёт межрегиональный конкурс-фестиваль «У подножия Саян расцветает талант». Он состоится в посёлке Аршан. Мероприятие посвящено 100-летию Республики Бурятия и 100-летию Тункинского района, сообщает районная администрация.
К участию приглашаются детские творческие коллективы из районов Бурятии, а также Иркутской области. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкет-заявку и отправить ее на почту [email protected] до 2 апреля.
Конкурс пройдет по двум направлениям: танцы и вокал. В каждом направлении по несколько номинаций. К примеру, в танцевальном направлении конкурса девять номинаций: детский танец, народный танец, эстрадный, современный, классический, уличный и многие другие. В вокальном направлении – номинации «солист», «дуэт», «ансамбль».
В первый день, 29 апреля, состоится конкурс танцевальных номеров, который пройдёт на сцене клуба санатория «Саяны». Конкурс вокалистов пройдёт в концертном зале Аршанской школы. На второй день, 30 апреля, состоится гала-концерт участников фестиваля танцевальных коллективов и вокалистов в клубе санатория «Саяны».
Все победители будут награждены дипломами и ценными призами.
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