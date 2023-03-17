17 марта

16 марта

Популярное

Жителей Бурятии предупредили об угрозе сибирской язвы

Жителей Бурятии предупредили об угрозе сибирской язвы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Неблагополучные пункты есть почти во всех районах республики

Накануне стало известно, что два жителя Чувашии заразились сибирской язвой. Произошло всё в деревне Старое Акташево. Там уже ввели карантин – соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев.

В Россельхознадзоре Чувашии назвали возможную причину вспышки болезни – незаконный убой нелегально купленного животного. Это бык, не стоявший на учёте в ветеринарной службе. Его  кормили зерном неизвестного происхождения и не привили от сибирской язвы, пишет РБК.

- Убой осуществили 3 марта из-за ухудшения состояния здоровья быка, – уточнили в ведомстве.

Заражение могло произойти через порезы на руках при обработке туши. При этом мясо и шкуру продали неизвестным людям, отмечает издание. Людей госпитализировали, сейчас они получают необходимое лечение.

В управлении ветеринарии Бурятии тем временем сообщили, что эта проблема очень актуальна для нашей республики. Во всех районах РБ – за исключением Закаменского и Баунтовского – насчитывается свыше 300 стационарных неблагополучных пунктов. Наиболее свежие вспышки сибирской язвы фиксировали в 2007 и 2008 в Тункинском и Баргузинском.

Сибирская язва – острое инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, лёгких и миндалин. Подхватить его можно при дыхании, при употреблении заражённых продуктов (например, мяса) и через повреждение кожных покровов или слизистой оболочки. В группе риска – люди, которые живут в деревнях или работают на животноводческих фермах.

Опасности подвержены и горожане, покупающие мясо с «рук» (без ветеринарного клеймения) на стихийных рынках, где нет должного ветеринарного контроля.

Жителям Бурятии напомнили: ответственность за животных несёт их владелец, а потому скот нужно своевременно прививать от сибирской язвы. Перед убоем следует показать его ветеринарным специалистам. Мясо необходимо приобретать только в специально организованных для этого местах – на рынках, в магазинах и мясных лавках.
сибирская язва животные скот болезнь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии собаки оккупируют рынки и автобазы
В Бурятии собаки оккупируют рынки и автобазы
Общество, 17.03.2023
Жителей республики призывали не подкармливать псов-охранников 
Строительство третьего моста через Уду в Улан-Удэ контролируют эксперты
Строительство третьего моста через Уду в Улан-Удэ контролируют эксперты
Общество, 17.03.2023
Оценки специалистов требуют любые изменения в проекте
У жительницы Бурятии отобрали двух детей и лишили её родительских прав
У жительницы Бурятии отобрали двух детей и лишили её родительских прав
Общество, 17.03.2023
Женщину через суд обязали выплачивать ребятишкам алименты
Жителей Бурятии предупредили об угрозе сибирской язвы
Жителей Бурятии предупредили об угрозе сибирской язвы
Общество, 17.03.2023
Неблагополучные пункты есть почти во всех районах республики
Во ВСГИК открылся «Уголок боевой славы» в память о погибших на СВО
Во ВСГИК открылся «Уголок боевой славы» в память о погибших на СВО
Общество, 17.03.2023
Там появилась информация о погибших выпускниках института
В апреле начнут ремонтировать дороги в пригороде Улан-Удэ
В апреле начнут ремонтировать дороги в пригороде Улан-Удэ
Общество, 17.03.2023
Для жителей села Сужа обновят около 2 км дорог
В Якутске семьям участников спецоперации выделят дачные участки
В Якутске семьям участников спецоперации выделят дачные участки
Общество, 17.03.2023
Им выделят садово-огороднические участки на территории города
В Улан-Удэ владельцев металлических гаражей просят обратиться в мэрию
В Улан-Удэ владельцев металлических гаражей просят обратиться в мэрию
Общество, 17.03.2023
Это нужно для сверки данных по месторасположению гаража и правоустанавливающих документов
В Бурятии ищут хозяев упавшей в яму коровы
В Бурятии ищут хозяев упавшей в яму коровы
Общество, 17.03.2023
Животное лежит на дороге уже несколько суток
Столицу Бурятии накроет «Ночь в театре»
Столицу Бурятии накроет «Ночь в театре»
Общество, 17.03.2023
Улан-удэнцы на несколько часов перевоплотятся в актёров и увидят закулисье Русдрама
В Бурятии изменится график ежемесячных выплат из маткапитала
В Бурятии изменится график ежемесячных выплат из маткапитала
Общество, 17.03.2023
Их будут перечислять в фиксированную дату
В улан-удэнской колонии прошёл день открытых дверей
В улан-удэнской колонии прошёл день открытых дверей
Общество, 17.03.2023
Для родственников осуждённых провели экскурсию по учреждению
В ходе спецоперации погиб отец пятерых детей из Бурятии
В ходе спецоперации погиб отец пятерых детей из Бурятии
Общество, 17.03.2023
С Булатом Шойдоровым прощаются в Кижинге
На севере Бурятии возле вокзала сбили мужчину
На севере Бурятии возле вокзала сбили мужчину
Общество, 17.03.2023
Водитель автомобиля был пьян

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^