Жителей Бурятии предупредили об угрозе сибирской язвы

Неблагополучные пункты есть почти во всех районах республики







Опасности подвержены и горожане, покупающие мясо с «рук» (без ветеринарного клеймения) на стихийных рынках, где нет должного ветеринарного контроля.



Жителям Бурятии напомнили: ответственность за животных несёт их владелец, а потому скот нужно своевременно прививать от сибирской язвы. Перед убоем следует показать его ветеринарным специалистам. Мясо необходимо приобретать только в специально организованных для этого местах – на рынках, в магазинах и мясных лавках.



Накануне стало известно, что два жителя Чувашии заразились сибирской язвой. Произошло всё в деревне Старое Акташево. Там уже ввели карантин – соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев.В Россельхознадзоре Чувашии назвали возможную причину вспышки болезни – незаконный убой нелегально купленного животного. Это бык, не стоявший на учёте в ветеринарной службе. Его кормили зерном неизвестного происхождения и не привили от сибирской язвы, пишет РБК.- Убой осуществили 3 марта из-за ухудшения состояния здоровья быка, – уточнили в ведомстве.Заражение могло произойти через порезы на руках при обработке туши. При этом мясо и шкуру продали неизвестным людям, отмечает издание. Людей госпитализировали, сейчас они получают необходимое лечение.В управлении ветеринарии Бурятии тем временем сообщили, что эта проблема очень актуальна для нашей республики. Во всех районах РБ – за исключением Закаменского и Баунтовского – насчитывается свыше 300 стационарных неблагополучных пунктов. Наиболее свежие вспышки сибирской язвы фиксировали в 2007 и 2008 в Тункинском и Баргузинском.Сибирская язва – острое инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, лёгких и миндалин. Подхватить его можно при дыхании, при употреблении заражённых продуктов (например, мяса) и через повреждение кожных покровов или слизистой оболочки. В группе риска – люди, которые живут в деревнях или работают на животноводческих фермах.