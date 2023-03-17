Жителей Бурятии предупредили об угрозе сибирской язвы

Неблагополучные пункты есть почти во всех районах республики
В Россельхознадзоре Чувашии назвали возможную причину вспышки болезни – незаконный убой нелегально купленного животного. Это бык, не стоявший на учёте в ветеринарной службе. Его кормили зерном неизвестного происхождения и не привили от сибирской язвы, пишет РБК.
- Убой осуществили 3 марта из-за ухудшения состояния здоровья быка, – уточнили в ведомстве.
Заражение могло произойти через порезы на руках при обработке туши. При этом мясо и шкуру продали неизвестным людям, отмечает издание. Людей госпитализировали, сейчас они получают необходимое лечение.
В управлении ветеринарии Бурятии тем временем сообщили, что эта проблема очень актуальна для нашей республики. Во всех районах РБ – за исключением Закаменского и Баунтовского – насчитывается свыше 300 стационарных неблагополучных пунктов. Наиболее свежие вспышки сибирской язвы фиксировали в 2007 и 2008 в Тункинском и Баргузинском.
Сибирская язва – острое инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, лёгких и миндалин. Подхватить его можно при дыхании, при употреблении заражённых продуктов (например, мяса) и через повреждение кожных покровов или слизистой оболочки. В группе риска – люди, которые живут в деревнях или работают на животноводческих фермах.
Опасности подвержены и горожане, покупающие мясо с «рук» (без ветеринарного клеймения) на стихийных рынках, где нет должного ветеринарного контроля.
Жителям Бурятии напомнили: ответственность за животных несёт их владелец, а потому скот нужно своевременно прививать от сибирской язвы. Перед убоем следует показать его ветеринарным специалистам. Мясо необходимо приобретать только в специально организованных для этого местах – на рынках, в магазинах и мясных лавках.