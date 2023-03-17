Во ВСГИК открылся «Уголок боевой славы» в память о погибших на СВО









16 марта в Восточно-Сибирском институте культуры в Улан-Удэ открыли «Уголок боевой славы» в память о выпускниках вуза, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.- Уголок представляет собой переносные стенды с информацией о погибших героях-выпускниках. Для оформления стендов использованы личные фотографии героев, биографическая информация, информация об их подвигах и наградах, - рассказали в институте.По словам организаторов проекта, «цель создания «Уголка боевой славы» - рассказать студентам о земляках, совершивших доблестный поступок, проявивших мужество и готовность к самопожертвованию, и увековечить память о них у подрастающего поколения».В церемонии открытия приняли участие студенты, руководство, сотрудники и преподаватели института, а также гости мероприятия. Это родные и близкие погибших, руководитель «Союза солдатских родителей» Виктор Поплевин и его заместитель Равиль Гильмулин, общественный деятель, мама Героя России Анатолия Коробенкова Наталья Коробенкова.