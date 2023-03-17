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В Новоселенгинске открылась выставка о Тибете и Индии

В Новоселенгинске открылась выставка о Тибете и Индии
Общество,  Фото:pixabay.com
В музее декабристов представлены работы Владимира Тютюева

В Селенгинском районе Бурятии начала работу выставка Владимира Тютюева «Тибет». Первыми её посетителями в Новоселенгинском музее декабристов стали студенты Бурятского республиканского педагогического колледжа.

Основой для серии живописных работ стали поездки художника в Индию и Тибет.

- «Рериховские» горы с заснеженными вершинами, синие озёра, невозмутимые яки, монахи в шафранно-бордовых одеждах, буддийские ступы и другие узнаваемые виды некогда «запретного королевства» запечатлены на холстах с необычайной точностью и любовью. Атмосфера недоступности и недосказанности окутывает весь вернисаж, создаёт очень цельное эстетическое впечатление, побуждает мистические настроения, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

В апреле 2022 года персональная выставка Владимира Тютюева состоялась в художественном музее имени Ц.С. Сампилова. Она была организована совместно со Свердловским региональным отделением Союза художников России.

- Приятно подарить свои работы безвозмездно для Бурятии, для национального музея. Знаю, что здесь сохранится в самом чистом и лучшем виде. После выставки в Екатеринбурге никому не дарил, не продавал. Все хранились в мастерской 11 лет! Всё ждал хорошего момента, чтобы передать, - заявил тогда автор выставки Владимир Тютюев.

Напомним, что в этом году выставка будет работать в Новоселенгинском музее декабристов до 20 апреля.

Возрастное ограничение: 0+.

Бурятия Селенгинский район Новоселенгинск музей выставка Тибет

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