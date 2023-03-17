В апреле начнут ремонтировать дороги в пригороде Улан-Удэ









В апреле, с началом строительного сезона в селе Сужа Иволгинского района Бурятии стартует ремонт дорог. Ремонт запланирован на улицах Карьер, Удачная и Мирная.Сейчас дорожники заготавливают информационные щиты и временные дорожные знаки; весь автопарк проходит технический осмотр, сообщили в минтрансе Бурятии.Для жителей села Сужа обновят около 2 км дорог. На улицах устроят новую дорожную одежду, установят знаки, обустроят тротуары и остановочные пункты. В рамках капитального ремонта дорожники установят уличное освещение.- На выбранных участках дорог устроят новую дорожную одежду, включая асфальтобетонное покрытие. Это позволит существенно увеличить несущую способность автодорог, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.- Безусловно, ремонт невозможен без временного перекрытия участков дорог и возникающих, в связи с этим неудобств. Прошу жителей отнестись с терпением и пониманием к ситуации. Отмечу, что ремонт этих дорог в будущем позволит создать приоритетные условия для движения маршрутных транспортных средств, - обратился к жителям села Сужа глава Иволгинского района Николай Емонаков.Ремонт дорог проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Нацпроект реализуется в Иволгинском районе с 2017 года. За это время приведено в нормативное состояние более 25 км местных автомобильных дорог.