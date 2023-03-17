В Якутске семьям участников спецоперации выделят дачные участки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Им выделят садово-огороднические участки на территории города



Садово-огороднические участки на территории Якутска выделят семьям участников специальной военной операции. Для этого сформированы инициативные группы, которые обеспечат прозрачность, сообщает РИА Новости.



- С октября прошлого года в Якутске действует Центр поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО. Ежедневно здесь оказываются консультации и конкретная помощь по юридическим вопросам, работает психолог, решаются бытовые вопросы семей, временно оставшихся без своих мужчин. Организована доставка овощных и продуктовых наборов к новому году и женщинам на 8 марта, - рассказал РИА Новости глава города Евгений Григорьев.



Евгений Григорьев рассказал, что «сегодня на повестке дня – формирование садово-огороднических товариществ семей участников СВО».



- В сжатые сроки мы подобрали на территории городского округа подходящие участки, создали инициативные группы из членов семей участников, чтобы все было прозрачно, - уточнил он.

