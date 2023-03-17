Школьников и студентов Бурятии зовут на национальный чемпионат творческих компетенций





Возрастное ограничение 12+



В России стартовал приём заявок на участие в Национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters. Школьники и студенты колледжей и вузов могут подать заявки на участие в чемпионате творческих компетенций в ближайшее время, сообщает министерство образования и науки Бурятии.Заявки принимаются на сайте проекта (https://artmasters.ru/) от участников в двух возрастных категориях: юниоры и основная возрастная категория (18–35 лет).В этом году чемпионат пройдёт на тему «Связь поколений. Люби. Учись. Создавай». Для юниоров предусмотрены десять творческих направлений, в которых они могут посоревноваться. Это 3D-дизайнер, веб-дизайнер, видеомонтажер, видеооператор, гейм-дизайнер, звукорежиссер кино и медиа, клипмейкер, композитор популярной музыки, сценарист, художник-аниматор.Участники взрослой категории будут соревноваться по 20 творческим компетенциям. Среди них – аранжировщик, графический дизайнер, фотограф, оператор кино и ТВ, художник-аниматор, сценарист, продюсер.Победители финала в категории «юниоры» получат денежные сертификаты на 250 тыс. рублей (1-е место), 150 тыс. рублей (2-е место) и 75 тыс. рублей (3-е место). Победители финала взрослой категории будут награждены денежными сертификатами на 500 тыс. рублей (1-е место), 300 тыс. рублей (2-е место) и 150 тыс. рублей (3-е место).- 50 финалистов категории «юниоры» поедут в Международный детский центр «Артек» на специальную творческую смену. Участники взрослой категории пройдут стажировку в компании и примут участие в действующем проекте креативных индустрий, - отметили организаторы конкурса.Сертификат можно потратить на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования, материалов, инструментов и программного обеспечения в соответствии с направлением деятельности, а также на реализацию собственного проекта.В 2022 году победителями чемпионата стали 80 человек.