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В Забайкалье наблюдали большую миграцию птиц во время пурги

В Забайкалье наблюдали большую миграцию птиц во время пурги
Общество,  Фото:pixabay.com
За день над заповедником пролетело почти в 10 раз больше птиц, чем за предыдущие 30 дней

С середины февраля в Даурской степи в Забайкальском началась миграция птиц. Миграция усилилась в третьей декаде февраля после значительного потепления. Однако особую активность пернатых орнитологи отметили во время пурги в марте.

- Обычно весной птицы летят на север, когда погода улучшается и становится теплее, а если погода ухудшается и температура снижается, то пернатые обычно перестают мигрировать. Это для нас понятно и логично. Ведь птицы летят на север, где ещё холоднее, чем в наших краях. Но не всегда поведение братьев наших меньших совпадает с нашими логическими представлениями. К началу марта в степи почти весь снег растаял. Но 14 марта вернулась зима: снег опять укрыл даурские просторы. Несмотря на снег, ветер и усилившийся мороз, несмотря на нелётную в нашем представлении погоду, миграция птиц в этот день была чрезвычайно активная, - сообщает орнитолог Олег Горошко.

Над пунктом, где орнитологи Даурского заповедника проводили наблюдения, 14 марта пролетело приблизительно в 10 раз больше птиц, чем за предыдущие 30 дней, начиная с середины февраля. В этот день можно было увидеть 16 разных видов мигрирующих птиц: жаворонки, овсянки, завирушки, галки, чечётки, чечевицы, саджи, соколы-дербники, ястребы тетеревятники.

Самая интенсивная миграция была у жаворонков. Особенно много летело монгольских жаворонков. Это самый крупный и ярко окрашенный жаворонок Даурской степи, внесённый в Красную книгу Российской Федерации. Некоторые стаи этих жаворонков включали до 350 птиц. В общей сложности за три часа наблюдений утром, днём и вечером орнитологами было учтено около 1900 пролетевших птиц разных видов, из них-‒ 1587 монгольских жаворонков.

Также 15 марта в Даурской степи появились первые в этом году перелётные утки – огари.

- Среди всех обитающих в Даурии гусеобразных птиц огари обычно прилетают первыми. Они значительно отличаются по своему поведению от большинства остальных видов: гнездятся в норах, дуплах больших деревьев, нишах скал, могут делать гнезда также на чердаках сараев и домов. Могут гнездиться далеко от озёр и рек – на расстоянии более 10 км. Птенцы после вылупления выпрыгивают из гнезда (если оно расположено выше поверхности земли) и затем в сопровождении родителей пешком идут к водно-болотным угодьям. Ну а сейчас огари торопятся в Даурию, чтобы занять подходящее для гнездования место, поскольку их количество ограничено, - пояснил Олег Горошко.

Забайкальский край заповедник миграция птицы

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