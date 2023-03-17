Следов дикого зверя не находили около КБЖД уже трое суток
В Иркутской области туристический маршрут «Кругобайкальская железная дорога» открыт и готов принять посетителей. Такое решение сегодня приняли участники оперативного штаба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», рассмотрев результаты дежурства государственных инспекторов на КБЖД.
Напомним, несколькими днями ранее на 80-м километре одноимённого маршрута Прибайкальского национального парка были замечены следы проснувшегося раньше обычных сроков медведя. Судя по всему, хищник не собирался покидать один из популярных у туристов участков акватории и суши. В целях безопасности людей выдача разрешений на посещение КБЖД была приостановлена.
- В настоящее время, по наблюдениям государственных инспекторов Байкальского участкового лесничества, свидетельств присутствия хозяина тайги на проблемном участке нет. Его следы не встречали даже на значительном отдалении от железнодорожных путей уже трое суток. Патрулирование продолжается, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В Прибайкальском парке медведей на турмаршруте не обнаружено
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