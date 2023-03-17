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В Улан-Удэ владельцев металлических гаражей просят обратиться в мэрию

В Улан-Удэ владельцев металлических гаражей просят обратиться в мэрию
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Это нужно для сверки данных по месторасположению гаража и правоустанавливающих документов

В Советском районе Улан-Удэ идёт инвентаризация металлических гаражей. В районе выявлено 432 гаража на муниципальной земле.

Власти города просят собственников металлических гаражей обратиться в управление по развитию территории и жизнеобеспечению администрации Советского района Улан-Удэ по адресу ул. Советская, 23, каб. № 11 (тел. 21-35-05) для сверки данных по месторасположению движимого имущества и правоустанавливающих документов.

- В случае невыполнения требований будут приняты меры по освобождению земельных участков на основании постановления администрации Улан-Удэ от 27.09.2006г. № 406 «Об утверждении положения о порядке выявления самовольно размещенного движимого имущества принятии мер по его уборке, - подчеркнули в мэрии.



В Советском районе за второе полугодие 2022 года установлен владелец 91 металлического гаража, а за первый квартал 2023 года - 15 владельцев.

В 2022 году на заседании совета по проектному управлению был утвержден паспорт муниципального проекта «Финансы», в рамках которого идёт инвентаризация гаражей на территории города.
гаражи

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