Бурятский ансамбль отметит юбилей концертом

«Аза хүсэл» приглашает на концерт, посвящённый десятилетию коллектива



В Бурятии десятилетие в этом году отмечает ансамбль «Аза хүсэл». В честь юбилея 2 апреля в Улан-Удэ, в КТЦ «Феникс» состоится концерт коллектива «Дуулим ургэн нютагаа. Дуугаа татан магтая…».



- «Аза хүсэл», что в переводе означает «Благопожелание», создан в 2013 году и работает при национальной библиотеке Республики Бурятия. Творческий коллектив (руководитель В. О. Бабкинова) работает с целью возрождения, сохранения родного языка и традиций. В коллективе более десяти человек, среди них представители Забайкальского края, Иркутской области и Курумканского, Кижингинского, Закаменского, Тункинского, Кабанского районов Бурятии. Стремясь быть причастными к незримой связи и преемственности поколений, на своих встречах со зрителем они рассказывают о красоте и мудрости, о житейской практичности и доброжелательности своего народа, о традициях, которые строго соблюдались и сохранялись на протяжении веков, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



В программе прозвучат народные песни западных и восточных бурят из разных районов: старинные обрядовые, бытовые, праздничные композиции, отрывки из эпоса «Абай Гэсэр». Также будут исполнены песни периода Великой Отечественной войны.



Возрастное ограничение: 6+.

