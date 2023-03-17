Это связано с приближающимся чемпионатом по ВС по армейскому рукопашному бою
Жителей бурятской столицы предупредили, что в ближайшие два дня – 17 и 18 марта – в физкультурно-спортивном комплексе пройдёт чемпионат вооружённых сил России по армейскому рукопашному бою (возрастное ограничение – 12+). Из-за этого зона парковки около ФСК будет загружена.
Горожан призвали по возможности отказаться от личных авто и передвигаться на общественном транспорте – во избежание аварийных ситуаций.
Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэ примет чемпионат ВС по армейскому рукопашному бою впервые. Мероприятие объединит 70 военнослужащих из всех военных округов и различных видов (родов) войск. Они будут бороться за звание лучших в семи весовых категориях – от 60 до 85 килограммов. Вход на соревнования для зрителей бесплатный. Первые участники прибыли в Бурятию на днях.
Улан-удэнцев попросили отказаться от личных авто
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Чимит Жамьянов сыграл роль в одном сериале с Мариной Федункив
Это связано с приближающимся чемпионатом по ВС по армейскому рукопашному бою
Сведения о присвоении звания Героя РФ будут направляться в СФР не позднее пяти рабочих дней со дня получения им звания
Деревьям уже не один десяток лет
А другие местные жители запереживали, что это навредит водоёму
Победителем стала команда Бурятской сельскохозяйственной академии
Экспертам предстоит разгадать загадку таинственных ручьев
У въезда на неё установили бетонные блоки
Фестиваль посвящён 100 -летию Республики Бурятия и 100-летию Тункинского района
Жителей республики призывали не подкармливать псов-охранников
Оценки специалистов требуют любые изменения в проекте
Женщину через суд обязали выплачивать ребятишкам алименты
Неблагополучные пункты есть почти во всех районах республики
Там появилась информация о погибших выпускниках института
Для жителей села Сужа обновят около 2 км дорог