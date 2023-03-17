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Улан-удэнцев попросили отказаться от личных авто

Улан-удэнцев попросили отказаться от личных авто
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это связано с приближающимся чемпионатом по ВС по армейскому рукопашному бою

Жителей бурятской столицы предупредили, что в ближайшие два дня – 17 и 18 марта – в физкультурно-спортивном комплексе пройдёт чемпионат вооружённых сил России по армейскому рукопашному бою (возрастное ограничение – 12+). Из-за этого зона парковки около ФСК будет загружена.

Горожан призвали по возможности отказаться от личных авто и передвигаться на общественном транспорте – во избежание аварийных ситуаций.

Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэ примет чемпионат ВС по армейскому рукопашному бою впервые. Мероприятие объединит 70 военнослужащих из всех военных округов и различных видов (родов) войск. Они будут бороться за звание лучших в семи весовых категориях – от 60 до 85 килограммов. Вход на соревнования для зрителей бесплатный. Первые участники прибыли в Бурятию на днях.


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