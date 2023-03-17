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У жительницы Бурятии отобрали двух детей и лишили её родительских прав

У жительницы Бурятии отобрали двух детей и лишили её родительских прав
Общество,  Фото:Pixabay.com
Женщину через суд обязали выплачивать ребятишкам алименты

Недавно жительницу Закаменского района Бурятии лишили родительских прав. С соответствующим иском обратились в суд представители органов опеки и попечительства.

Как выяснилось, у женщины ранее изъяли ребёнка из-за непосредственной угрозы его жизни и здоровью. После соцработники решили лишить горе-мать прав на обоих несовершеннолетних детей. 

Служители Фемиды встали на их сторону. Кроме того, сельчанку обязали выплачивать на них алименты. Это решение ещё не вступило в законную силу, сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7».
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