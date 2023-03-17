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В Бурятии собаки оккупируют рынки и автобазы

В Бурятии собаки оккупируют рынки и автобазы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителей республики призывали не подкармливать псов-охранников

В Бурятии практически на каждом рынке, заводе, автобазе или предприятии c большой территорией обитают собаки. Большинство из них не привиты от бешенства и не зарегистрированы, как положено, в ветеринарной службе.

Такие животные постоянно живут возле предприятий и выполняют охранные функции, фактически являясь безнадзорными. Псы, свободно передвигаясь, могут в любой момент на прохожих.

Чтобы предотвратить подобные случаи, сотрудники республиканского управления ветеринарии проводят профилактические беседы с руководителями организаций. Им напоминают, что собак, согласно закону, нужно держать привязи или в вольере.

Специалисты призывают ставить охранных псов на учёт в государственном ветучреждении и ежегодно вакцинировать взрослых особей против бешенства. Желательно сделать им и стерилизацию, чтобы у них не появлялось нежелательное потомство.

Жителей Бурятии просят не подкармливать безнадзорных собак у рынков и автобаз, а сотрудников организаций – следить за тем, чтобы их не было на прилегающих территориях. Сообщить о появлении четвероногих можно в службы отлова по телефонам 62-19-13 (Железнодорожный район), 37-83-13 (Советский) и 67-92-92 (Октябрьский).

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