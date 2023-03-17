Жителей республики призывали не подкармливать псов-охранников
В Бурятии практически на каждом рынке, заводе, автобазе или предприятии c большой территорией обитают собаки. Большинство из них не привиты от бешенства и не зарегистрированы, как положено, в ветеринарной службе.
Такие животные постоянно живут возле предприятий и выполняют охранные функции, фактически являясь безнадзорными. Псы, свободно передвигаясь, могут в любой момент на прохожих.
Чтобы предотвратить подобные случаи, сотрудники республиканского управления ветеринарии проводят профилактические беседы с руководителями организаций. Им напоминают, что собак, согласно закону, нужно держать привязи или в вольере.
Специалисты призывают ставить охранных псов на учёт в государственном ветучреждении и ежегодно вакцинировать взрослых особей против бешенства. Желательно сделать им и стерилизацию, чтобы у них не появлялось нежелательное потомство.
Жителей Бурятии просят не подкармливать безнадзорных собак у рынков и автобаз, а сотрудников организаций – следить за тем, чтобы их не было на прилегающих территориях. Сообщить о появлении четвероногих можно в службы отлова по телефонам 62-19-13 (Железнодорожный район), 37-83-13 (Советский) и 67-92-92 (Октябрьский).
В Бурятии собаки оккупируют рынки и автобазы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жителей республики призывали не подкармливать псов-охранников
Оценки специалистов требуют любые изменения в проекте
Женщину через суд обязали выплачивать ребятишкам алименты
Неблагополучные пункты есть почти во всех районах республики
Там появилась информация о погибших выпускниках института
Для жителей села Сужа обновят около 2 км дорог
Им выделят садово-огороднические участки на территории города
Победители получат крупные денежные призы
Это нужно для сверки данных по месторасположению гаража и правоустанавливающих документов
Животное лежит на дороге уже несколько суток
Улан-удэнцы на несколько часов перевоплотятся в актёров и увидят закулисье Русдрама
Их будут перечислять в фиксированную дату
Для родственников осуждённых провели экскурсию по учреждению
С Булатом Шойдоровым прощаются в Кижинге
Водитель автомобиля был пьян