Для родственников осуждённых провели экскурсию по учреждению
Женская исправительная колония № 7 в Улан-Удэ открыла свои двери для родственников осуждённых отряда № 2. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Начальник отряда Ирина Трифонова провела для гостей экскурсию, где рассказала и показала, как живут, проводят свой досуг и трудятся их родные. Также родственникам продемонстрировали видеоролики о проводимых в колонии культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
После чего осуждённые женщины смогли пообщаться с родными в тёплой неформальной обстановке.
В улан-удэнской колонии прошёл день открытых дверей
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