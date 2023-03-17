В улан-удэнской колонии прошёл день открытых дверей

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Для родственников осуждённых провели экскурсию по учреждению



Женская исправительная колония № 7 в Улан-Удэ открыла свои двери для родственников осуждённых отряда № 2. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.



Начальник отряда Ирина Трифонова провела для гостей экскурсию, где рассказала и показала, как живут, проводят свой досуг и трудятся их родные. Также родственникам продемонстрировали видеоролики о проводимых в колонии культурно-массовых и спортивных мероприятиях.



После чего осуждённые женщины смогли пообщаться с родными в тёплой неформальной обстановке.





