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В ходе спецоперации погиб отец пятерых детей из Бурятии

В ходе спецоперации погиб отец пятерых детей из Бурятии
Общество, 
С Булатом Шойдоровым прощаются в Кижинге

Сегодня, 17 марта, в селе Кижинга в Бурятии прощаются с погибшим участником спецоперации Шойдоровым Булатом Баировичем. Его не стало 7 февраля, сообщается в районной группе «Кижинга-инфо».

Булат Баирович родился 16 июля 1987 года в Кижинге. Воспитывался в многодетной дружной семье.

Окончил Кижингинскую школу-интернат, после выучился на бульдозериста в Иркутске.

- Булат был трудолюбивым, отзывчивым, скромным учеником, принимал активное участие в проводимых мероприятиях класса и школы. В общении со взрослыми и одноклассниками был всегда вежлив и дружелюбен, - вспоминают одноклассники и учителя.

Принимал участие в СВО добровольцем с 20 ноября 2022 года. Награждён медалью «За отвагу», а также наградой добровольных штурмовых отрядов.

Погиб 7 февраля 2023 года.

У Булата Шойдорова остались пять детей.

Сегодня в Кижинге состоятся похороны, а также митинг у РДК «Одон».

смерть

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