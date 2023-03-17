В ходе спецоперации погиб отец пятерых детей из Бурятии

С Булатом Шойдоровым прощаются в Кижинге



Сегодня, 17 марта, в селе Кижинга в Бурятии прощаются с погибшим участником спецоперации Шойдоровым Булатом Баировичем. Его не стало 7 февраля, сообщается в районной группе «Кижинга-инфо».



Булат Баирович родился 16 июля 1987 года в Кижинге. Воспитывался в многодетной дружной семье.



Окончил Кижингинскую школу-интернат, после выучился на бульдозериста в Иркутске.



- Булат был трудолюбивым, отзывчивым, скромным учеником, принимал активное участие в проводимых мероприятиях класса и школы. В общении со взрослыми и одноклассниками был всегда вежлив и дружелюбен, - вспоминают одноклассники и учителя.



Принимал участие в СВО добровольцем с 20 ноября 2022 года. Награждён медалью «За отвагу», а также наградой добровольных штурмовых отрядов.



Погиб 7 февраля 2023 года.



У Булата Шойдорова остались пять детей.



Сегодня в Кижинге состоятся похороны, а также митинг у РДК «Одон».



