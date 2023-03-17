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В Забайкалье пройдут 3 чемпионата по бурятским видам спорта

В Забайкалье пройдут 3 чемпионата по бурятским видам спорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спортсмены посоревнуются в стрельбе из лука, борьбе и национальной игре

В рамках празднования Белого месяца «Сагаан hара -2023» с 18 по 25 марта на территории Забайкальского края пройдут три чемпионата: по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан», по стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан» и бурятской игре «Шагай наадан».

Соревнования по «Шагай наадан» (0+) состоятся 18 марта в доме спорта «Тамир» в посёлке Агинское. На соревнованиях будут разыгрываться три вида «Шагай наадан»: «Няhалалга», «Мори урилдаан» и «Шуурэлгэ».

Зимний чемпионат и первенство региона по стрельбе из лука бурятским правилам «hур харбаан» (0+) также пройдёт с 18 марта в спортивном зале спортивной школы олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта в посёлке Агинское. В соревнованиях примут участие мужчины и женщины в семи возрастных категориях.

Зимний чемпионат Забайкальского края по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан» (6+), посвящённый 70-летию Читинской государственной академии пройдёт 25 марта в Чите. Для участия в состязаниях допускаются все желающие. Об этом сообщает отдел развития физической культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край национальные виды спорта чемпионат спорт шагай наадан бухэ барилдаан

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