Мероприятие планируют провести в августе
В Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт второй фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде». Приём заявок от коллективов продлится по 25 апреля включительно.
Первый фестиваль «Солнце в аистовом гнезде» прошёл в прошлом году в посёлке Кутулик Аларского района и был приурочен к празднованию 85-летия драматурга Александра Вампилова. Он объединил более 150 человек – 11 любительских коллективов – под патронатом драматического театра и администрации Аларского района. Организаторы и участники настолько вдохновились сложившейся атмосферой творчества и созидания, что приняли решение проводить слёт театралов ежегодно.
В этом году фестиваль состоится с 17 по 20 августа. Для участия необходимо подать заявку по адресу электронной почты: [email protected] Форма заявки и положение фестиваля размещены на сайте Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.
- Обращаем внимание заявителей, что особенностью этого фестиваля станет показ спектаклей под открытым небом. Поэтому, уважаемые любители, при подаче заявки предусмотрите вариант адаптации вашего спектакля к природным условиям Аларского края, - сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
Результаты конкурсного отбора будут объявлены не позднее 15 мая 2023 года.
В Усть-Ордынском округе проведут фестиваль любительских театров
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