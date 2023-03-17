Профилактическая операция прошла в Тарбагатайском районе
С 1 по 10 марта в Тарбагатайском районе Бурятии прошла оперативно-профилактическая операция «Условник-2023». Её проводили сотрудники филиала уголовно-исполнительной инспекции и отдела МВД России.
- В ходе операции осуждённые проверены по месту жительства, с каждым из них проведена профилактическая беседа, в которой им разъясняли их права и обязанности, ответственность за уклонение от отбывания наказания, а также за совершение административных правонарушений, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Мероприятие направлено на снижение уровня повторной преступности среди лиц, состоящих на различных видах учёта.
В Бурятии проверили «условников»
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