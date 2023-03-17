На севере Бурятии возле вокзала сбили мужчину

Водитель автомобиля был пьян



Накануне, 16 марта, в Северобайкальске сбили человека. Всё произошло в районе вокзала. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Как сообщили в местной группе «Северобайкальск-инфо 24/7», в момент наезда он находился вне зоны пешеходного перехода.



В итоге северобайкалец получил травмы. Его доставили в больницу ЧУЗ «РЖД». У пострадавшего – перелом костей правой голени.



В УГИБДД по Бурятии сообщили, что 56-летний водитель автомобиля «Мазда», который сбил мужчина, был пьян. Результат его освидетельствования составило 0,37 мг/л. «Водитель оформлен по ст. 12.8 ч.1 КоАП», - уточнили в Госавтоинспекции.



Вчера в республике инспекторы ДПС выявили 369 нарушений ПДД. В том числе задержаны 18 водителей с признаками опьянения.

