Жительница Бурятии нашла на грядке монету 179-летней давности

Её отчеканили ещё во времена Николая I
Всё произошло в Кабанском районе. Местная жительница обнаружила в огороде монету времён Николая I, выпущенную 179 лет назад, сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
- Такую находку встретить на грядке я не ожидала. Занималась вскопкой и заметила на земле кругляшок, – отметила сельчанка.
Наша землячка рассмотрела «кругляшок» поближе и тут выяснилось, что это монетка. Когда её почистили, «появилась» дата выпуска – «1844». С одной стороны была надпись: «Одна копейка серебромъ», а с другой – прописная литера «H», цифра «I» и изображение короны.
Районная газета «Байкальские огни», которая первой узнала эту историю, сообщила, что обнаружившая монетку женщина работает продавцом в сельском магазине. Дело было ещё в мае.
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