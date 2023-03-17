17 марта

16 марта

Популярное

Жительница Бурятии нашла на грядке монету 179-летней давности

Жительница Бурятии нашла на грядке монету 179-летней давности
Общество,  Фото:baikalskieogni.ru
Её отчеканили ещё во времена Николая I

Всё произошло в Кабанском районе. Местная жительница обнаружила в огороде монету времён Николая I, выпущенную 179 лет назад, сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

- Такую находку встретить на грядке я не ожидала. Занималась вскопкой и заметила на земле кругляшок, – отметила сельчанка.



Наша землячка рассмотрела «кругляшок» поближе и тут выяснилось, что это монетка. Когда её почистили, «появилась» дата выпуска – «1844». С одной стороны была надпись: «Одна копейка серебромъ», а с другой – прописная литера «H», цифра «I» и изображение короны.

Районная газета «Байкальские огни», которая первой узнала эту историю, сообщила, что обнаружившая монетку женщина работает продавцом в сельском магазине. Дело было ещё в мае. 
монеты деньги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии возле вокзала сбили мужчину
На севере Бурятии возле вокзала сбили мужчину
Общество, 17.03.2023
Водитель автомобиля был пьян
В Бурятии проверили «условников»
В Бурятии проверили «условников»
Общество, 17.03.2023
Профилактическая операция прошла в Тарбагатайском районе
В Бурятии стартовал конкурс рисунков «Остановим лесные пожары!»
В Бурятии стартовал конкурс рисунков «Остановим лесные пожары!»
Общество, 17.03.2023
Заявки можно отправлять до середины апреля
В Бурятии на сельхозучастке устроили свалку пиломатериалов
В Бурятии на сельхозучастке устроили свалку пиломатериалов
Общество, 17.03.2023
Собственнику надела выдано предостережение
В Улан-Удэ прошли командно-штабные учения
В Улан-Удэ прошли командно-штабные учения
Общество, 17.03.2023
В двух этапах учений участвовали почти 400 человек 
Ориентировщики Бурятии завершают зимний сезон
Ориентировщики Бурятии завершают зимний сезон
Общество, 17.03.2023
Соревнования состоятся в Иволгинском районе
Педагоги Улан-Удэ сыграют в КВН
Педагоги Улан-Удэ сыграют в КВН
Общество, 17.03.2023
Начался приём заявок на «Педагогическую весну - 2023»
В Бурятии пройдёт чемпионат по тайскому боксу
В Бурятии пройдёт чемпионат по тайскому боксу
Общество, 16.03.2023
Республиканский турнир состоится в Иволгинском районе
В библиотеках Бурятии отметят День поэзии
В библиотеках Бурятии отметят День поэзии
Общество, 16.03.2023
В рамках праздника будут проведены поэтические и литературные мероприятия
Студентов приглашают на национальную олимпиаду по байкаловедению
Студентов приглашают на национальную олимпиаду по байкаловедению
Общество, 16.03.2023
Победителям вручат дипломы и памятные призы
В Улан-Удэ состоится чемпионат по чтению вслух среди взрослых
В Улан-Удэ состоится чемпионат по чтению вслух среди взрослых
Общество, 16.03.2023
Участникам предстоит читать тексты без подготовки
В Бурятии готовятся к эвенкийскому празднику «Больдёр»
В Бурятии готовятся к эвенкийскому празднику «Больдёр»
Общество, 16.03.2023
Он состоится в конце июня в Курумканском районе
В Улан-Удэ покажут фотовыставку про Крым
В Улан-Удэ покажут фотовыставку про Крым
Общество, 16.03.2023
В столице республики пройдёт фестиваль «Крымская весна»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^