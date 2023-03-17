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В Бурятии стартовал конкурс рисунков «Остановим лесные пожары!»

В Бурятии стартовал конкурс рисунков «Остановим лесные пожары!»
Общество,  Фото:национальный парк «Тункинский»
Заявки можно отправлять до середины апреля

В Тункинском районе Бурятии стартовал детский конкурс «Остановим лесные пожары!» Рисунки принимаются до 21 апреля.

- Конкурс проводится с целью привлечения внимания к проблеме сохранения биологического разнообразия национального парка «Тункинский» и формирования общественного сознания и гражданской позиции учащихся образовательных учреждений в области пожарной безопасности, - пояснили в нацпарке.

Конкурс будет проводиться в номинации «Лучший рисунок» в двух возрастных категориях – 6-10 лет и 11-15 лет.

Церемония награждения победителей конкурса состоится 28 апреля в национальном парке «Тункинский».

Конкурсные работы и анкеты-заявки направлять по адресу: 671010, с. Кырен, ул. Ленина, 69, отдел науки и экопросвещения, кабинет № 15, Ильиной А.С.

Возрастное ограничение 6+



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