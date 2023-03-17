Собственнику надела выдано предостережение
На земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в Еравнинском районе Бурятии, образовалась свалка пиломатериалов. Нарушение выявила выездная проверка управления Россельхознадзора.
- На плодородном слое почвы земельного участка обнаружена свалка (обрез натуральной чистой древесины) на площади – 829 кв. м. В результате захламления участка наступает деградация почвенного слоя, ухудшается качество земель в результате негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, природных и антропогенных факторов, так как участки, занятые отходами, физически не могут использоваться в сельском хозяйстве, - сообщили в пресс-службе управления.
За нарушения грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Собственнику надела выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
В Бурятии на сельхозучастке устроили свалку пиломатериалов
Общество, Фото:
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