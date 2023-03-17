17 марта

16 марта

Популярное

В Бурятии на сельхозучастке устроили свалку пиломатериалов

В Бурятии на сельхозучастке устроили свалку пиломатериалов
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Собственнику надела выдано предостережение

На земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в Еравнинском районе Бурятии, образовалась свалка пиломатериалов. Нарушение выявила выездная проверка управления Россельхознадзора.

- На плодородном слое почвы земельного участка обнаружена свалка (обрез натуральной чистой древесины) на площади – 829 кв. м. В результате захламления участка наступает деградация почвенного слоя, ухудшается качество земель в результате негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, природных и антропогенных факторов, так как участки, занятые отходами, физически не могут использоваться в сельском хозяйстве, - сообщили в пресс-службе управления.

За нарушения грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Собственнику надела выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии возле вокзала сбили мужчину
На севере Бурятии возле вокзала сбили мужчину
Общество, 17.03.2023
Водитель автомобиля был пьян
В Бурятии проверили «условников»
В Бурятии проверили «условников»
Общество, 17.03.2023
Профилактическая операция прошла в Тарбагатайском районе
В Бурятии стартовал конкурс рисунков «Остановим лесные пожары!»
В Бурятии стартовал конкурс рисунков «Остановим лесные пожары!»
Общество, 17.03.2023
Заявки можно отправлять до середины апреля
В Бурятии на сельхозучастке устроили свалку пиломатериалов
В Бурятии на сельхозучастке устроили свалку пиломатериалов
Общество, 17.03.2023
Собственнику надела выдано предостережение
В Улан-Удэ прошли командно-штабные учения
В Улан-Удэ прошли командно-штабные учения
Общество, 17.03.2023
В двух этапах учений участвовали почти 400 человек 
Ориентировщики Бурятии завершают зимний сезон
Ориентировщики Бурятии завершают зимний сезон
Общество, 17.03.2023
Соревнования состоятся в Иволгинском районе
Педагоги Улан-Удэ сыграют в КВН
Педагоги Улан-Удэ сыграют в КВН
Общество, 17.03.2023
Начался приём заявок на «Педагогическую весну - 2023»
В Бурятии пройдёт чемпионат по тайскому боксу
В Бурятии пройдёт чемпионат по тайскому боксу
Общество, 16.03.2023
Республиканский турнир состоится в Иволгинском районе
В библиотеках Бурятии отметят День поэзии
В библиотеках Бурятии отметят День поэзии
Общество, 16.03.2023
В рамках праздника будут проведены поэтические и литературные мероприятия
Студентов приглашают на национальную олимпиаду по байкаловедению
Студентов приглашают на национальную олимпиаду по байкаловедению
Общество, 16.03.2023
Победителям вручат дипломы и памятные призы
В Улан-Удэ состоится чемпионат по чтению вслух среди взрослых
В Улан-Удэ состоится чемпионат по чтению вслух среди взрослых
Общество, 16.03.2023
Участникам предстоит читать тексты без подготовки
В Бурятии готовятся к эвенкийскому празднику «Больдёр»
В Бурятии готовятся к эвенкийскому празднику «Больдёр»
Общество, 16.03.2023
Он состоится в конце июня в Курумканском районе
В Улан-Удэ покажут фотовыставку про Крым
В Улан-Удэ покажут фотовыставку про Крым
Общество, 16.03.2023
В столице республики пройдёт фестиваль «Крымская весна»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^