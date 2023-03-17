Их будут перечислять в фиксированную дату
В отделении Социального фонда России (СФР) по Бурятии предупредили об изменениях при перечислении ежемесячных выплат из материнского капитала на детей до трёх лет. С июня они будут производиться в фиксированную дату – 5-го числа каждого месяца, но не за текущий, а за предыдущий.
К примеру, деньги за май поступят 5 июня, за июнь – 5 июля и так далее. До лета – всё по-прежнему: 24 марта – за март и 25 апреля – за апрель.
Произойдёт это автоматически, потому обращаться в СФР не нужно. В Бурятии право на такие ежемесячные выплаты из маткапитала размером в 16 006 рублей имеют семьи, чей доход меньше двукратного прожиточного минимума, установленного в республике.
При расчёте дохода учитывают размер зарплаты, социальные и выплаты по больничным листам, субсидии, стипендии и пенсии, напомнили в ведомстве. С 1 января 2023 года пособие из материнского капитала на каждого ребёнка, которому меньше трёх лет, можно оформить на сайте Госуслуг – вне очерёдности рождения детей.
В Бурятии изменится график ежемесячных выплат из маткапитала
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