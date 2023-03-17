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Столицу Бурятии накроет «Ночь в театре»

Столицу Бурятии накроет «Ночь в театре»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Улан-удэнцы на несколько часов перевоплотятся в актёров и увидят закулисье Русдрама

В следующую пятницу, 24 марта, в государственном русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева состоится уже ставшая традиционной акция «Ночь в театре» (возрастное ограничение – 12+). Она начнётся в 19:00 и продлится 3-4 часа.

В этом году мероприятие пройдёт в новом формате, а посвятят его международному Дню театра, который отмечается 27 марта. Сама акция проводится раз в год и на неё в Улан-Удэ даже приезжают гости из соседних городов.

Посетители узнают, как артисты приходят в профессию и попробуют себя в актёрском мастерстве, сценической речи, вокале и даже фехтовании. Они смогут увидеть закулисье Русдрама – то, что обычно скрыто от глаз зрителей. 

Билеты на мероприятие уже разобрали. Их стоимость составляла 1800 рублей. 

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