Столицу Бурятии накроет «Ночь в театре»

Улан-удэнцы на несколько часов перевоплотятся в актёров и увидят закулисье Русдрама
В следующую пятницу, 24 марта, в государственном русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева состоится уже ставшая традиционной акция «Ночь в театре» (возрастное ограничение – 12+
). Она начнётся в 19:00 и продлится 3-4 часа.
В этом году мероприятие пройдёт в новом формате, а посвятят его международному Дню театра, который отмечается 27 марта. Сама акция проводится раз в год и на неё в Улан-Удэ даже приезжают гости из соседних городов.
Посетители узнают, как артисты приходят в профессию и попробуют себя в актёрском мастерстве, сценической речи, вокале и даже фехтовании. Они смогут увидеть закулисье Русдрама – то, что обычно скрыто от глаз зрителей.
Билеты на мероприятие уже разобрали. Их стоимость составляла 1800 рублей.
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Улан-удэнцы на несколько часов перевоплотятся в актёров и увидят закулисье Русдрама
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