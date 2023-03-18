В Бурятии сельчан возмутил простой школьных автобусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Детям пришлось всю зиму ходить на занятия пешком



Жители Бичуры заявили в местной группе «Бичура-инфо.24/7», что в селе никак не могут решить вопрос со школьными автобусами для учеников СОШ № 1. По их словам, в другой школе – № 4 на улице Калинина – транспорт для подвоза детей уже давно есть.



- Дети всю зиму ходили по холоду, хотя по указу президента автобусы не должны простаивать. Уже март, а ничего не изменилось, – возмутились сельчане.



Директор Бичурской СОШ № 1 Ольга Серявина пояснила: сейчас идёт обучение водителей и готовятся необходимые документы. Кроме того, нужно ещё получить лицензию и решить вопрос с гаражом.





