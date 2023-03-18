Детям пришлось всю зиму ходить на занятия пешком
Жители Бичуры заявили в местной группе «Бичура-инфо.24/7», что в селе никак не могут решить вопрос со школьными автобусами для учеников СОШ № 1. По их словам, в другой школе – № 4 на улице Калинина – транспорт для подвоза детей уже давно есть.
- Дети всю зиму ходили по холоду, хотя по указу президента автобусы не должны простаивать. Уже март, а ничего не изменилось, – возмутились сельчане.
Директор Бичурской СОШ № 1 Ольга Серявина пояснила: сейчас идёт обучение водителей и готовятся необходимые документы. Кроме того, нужно ещё получить лицензию и решить вопрос с гаражом.
В Бурятии сельчан возмутил простой школьных автобусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Детям пришлось всю зиму ходить на занятия пешком
Ещё несколько героев «поттерианы» изобразили с помощью искусственного интеллекта
Мальчики появились на свет в первый день весны
При этом свыше 5000 ребятишек перенесли операции
Специалисты призывают не поддаваться на уговоры недобросовестных туроператоров
Полученного угля хватит больше чем на неделю
Уроженка Бурятии выступает за Сербию
18 марта 1993 года в республике был создан отряд милиции особого назначения
Павел Яковлев погиб 1 февраля
Шар собрали из профильного металла
Воды не было пять часов
В финал вышли 14 лучших бойцов. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с крупного турнира
Он состоится в день весеннего равноденствия
В столице Забайкалья вновь пройдёт «Цветущий Багульник»