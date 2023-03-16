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Архитекторы и дизайнеры Улан-Удэ поучаствуют «Городских практиках»

Архитекторы и дизайнеры Улан-Удэ поучаствуют «Городских практиках»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
С 4 апреля для них стартует бесплатная образовательная программа

Архитекторов и дизайнеров Улан-Удэ приглашают принять участие в бесплатной образовательной программе «Городские практики». Программа пройдёт с 4 по 15 апреля, она направлена на обучение специалистов в сфере развития городской среды.

- Темой практического интенсива в Улан-Удэ станет поиск решений для развития общественных пространств с учётом ландшафтных и климатических особенностей региона. В двухнедельную программу войдут три тематических блока: благоустройство общественных пространств, вовлечение горожан, экология и озеленение, - рассказали в мэрии.

К участию приглашаются архитекторы, сотрудники администраций, дизайнеры, представители местного бизнеса и активисты из Улан-Удэ и соседних городов.

Программа пройдёт в онлайн и очном формате.

С 4 по 8 апреля участники прослушают онлайн-лекции и проведут самостоятельное исследование территорий. А с 11 марта по 15 апреля уже состоятся очные практические семинары на территории города. Место их проведения будет анонсировано позднее.
Полная программа интенсива доступна на сайте проекта. Для участия в программе нужно успеть подать заявку до 27 марта включительно на сайте: https://architectsrussia.timepad.ru/event/2356128/.

Бесплатная образовательная программа «Городские практики» входят в программу Архитекторы.рф, которая реализуется в России с 2018 года.





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