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В Бурятии женщине, попавшей в ДТП по вине дорожников, возместили ущерб

В Бурятии женщине, попавшей в ДТП по вине дорожников, возместили ущерб
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель на ремонтируемой дороге влетела в груду песка

Судебные приставы помогли жительнице Бурятии вернуть деньги за повреждённый автомобиль, попавший в груду песка. ДТП произошло на 275 километре автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск.

Согласно материалам суда, женщина, находясь за рулём автомобиля, не успела затормозить и въехала в насыпь щебня, находящуюся на проезжей части ремонтируемой дороги.

- Организация, которая проводила ремонтные работы, не установила какие-либо дорожные знаки, предупреждающие водителей об опасности для движения и об объезде имеющегося препятствия. Кроме того, не было организовано временное управление транспортными потоками, хотя фактически для движения транспортных средств могла использоваться только одна полоса, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Суд частично удовлетворил иск пострадавшей, обязав дорожную организацию возместить половину материального ущерба – 60 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель разъяснил должникам сроки для оплаты, а также последствия уклонения от исполнения решения суда.

В качестве одной из мер принудительного исполнения было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспорта.

В результате задолженность была погашена в полном объёме.
судебные приставы компенсация

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