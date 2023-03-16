В Бурятии женщине, попавшей в ДТП по вине дорожников, возместили ущерб

Водитель на ремонтируемой дороге влетела в груду песка



Судебные приставы помогли жительнице Бурятии вернуть деньги за повреждённый автомобиль, попавший в груду песка. ДТП произошло на 275 километре автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск.



Согласно материалам суда, женщина, находясь за рулём автомобиля, не успела затормозить и въехала в насыпь щебня, находящуюся на проезжей части ремонтируемой дороги.



- Организация, которая проводила ремонтные работы, не установила какие-либо дорожные знаки, предупреждающие водителей об опасности для движения и об объезде имеющегося препятствия. Кроме того, не было организовано временное управление транспортными потоками, хотя фактически для движения транспортных средств могла использоваться только одна полоса, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Суд частично удовлетворил иск пострадавшей, обязав дорожную организацию возместить половину материального ущерба – 60 тысяч рублей.



Судебный пристав-исполнитель разъяснил должникам сроки для оплаты, а также последствия уклонения от исполнения решения суда.



В качестве одной из мер принудительного исполнения было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспорта.



В результате задолженность была погашена в полном объёме.

