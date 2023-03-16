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В Бурятии торжественно открыли обновлённый дом культуры

В Бурятии торжественно открыли обновлённый дом культуры
Общество,  Фото:screenshot
На ремонт было выделено более 10 миллионов рублей

В селе Оёр Джидинского района Бурятии открыли обновлённый дом культуры.

История этого клуба началась в 1975 году, когда его начали строить, а ввели в эксплуатацию лишь в 1979 году. В 2008 году клуб отключили от центрального отопления, здание нуждалось в ремонте.

Дом культуры в селе Оёр начали ремонтировать в 2021 году в рамках национального проекта «Культура» благодаря усилиям неравнодушных земляков, в частности, Почётному гражданину Джидинского района и Республики Бурятия Степану Матвеевичу Филиппову.

В клубе работает три кружка: вокальные детские и взрослый, а также хореографический, численностью 40 человек. После ремонта, в новом ДК, планируется также проводить конкурсы, концерты, развлекательно-игровые программы, тематические уроки, а также районные конкурсы и мероприятия.

- Сегодня после капитального ремонта состоялось долгожданное открытие сельского дома культуры в селе Оёр, - сообщает администрация Джидинского района.

В селе Оёр проживает на сегодня чуть больше 700 человек, все жители села с нетерпением ждали завершения ремонта.

Как сообщал «Байкал-Daily», ремонт Оёрского дома культуры производится на средства нацпроекта, более 10 миллионов рублей было выделено на ремонт.


дом культуры культура национальный проект

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