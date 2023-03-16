На ремонт было выделено более 10 миллионов рублей
В селе Оёр Джидинского района Бурятии открыли обновлённый дом культуры.
История этого клуба началась в 1975 году, когда его начали строить, а ввели в эксплуатацию лишь в 1979 году. В 2008 году клуб отключили от центрального отопления, здание нуждалось в ремонте.
Дом культуры в селе Оёр начали ремонтировать в 2021 году в рамках национального проекта «Культура» благодаря усилиям неравнодушных земляков, в частности, Почётному гражданину Джидинского района и Республики Бурятия Степану Матвеевичу Филиппову.
В клубе работает три кружка: вокальные детские и взрослый, а также хореографический, численностью 40 человек. После ремонта, в новом ДК, планируется также проводить конкурсы, концерты, развлекательно-игровые программы, тематические уроки, а также районные конкурсы и мероприятия.
- Сегодня после капитального ремонта состоялось долгожданное открытие сельского дома культуры в селе Оёр, - сообщает администрация Джидинского района.
В селе Оёр проживает на сегодня чуть больше 700 человек, все жители села с нетерпением ждали завершения ремонта.
Как сообщал «Байкал-Daily», ремонт Оёрского дома культуры производится на средства нацпроекта, более 10 миллионов рублей было выделено на ремонт.
В Бурятии торжественно открыли обновлённый дом культуры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Водитель на ремонтируемой дороге влетела в груду песка
На ремонт было выделено более 10 миллионов рублей
С Андреем Федосеевым простятся в Джиде
При этом компенсацию за задержку не выплатили
Лимиты добычи ограничены
Из-за тёплой погоды на поверхности водоёмов появилась талая вода
Движение там изменится с десяти часов утра
Она расположится в сотых кварталах
Приём заявок - до 31 марта
Это позволит снизить нагрузку на автомобильный пункт пропуска Забайкальск
Он обошёлся в 15 с лишним миллионов рублей
Их сдвинули на неделю
Теперь у неё не будет нежелательного потомства
В республике отработали действия при возможном паводке
Дмитрий Дубасов был уроженцем Кабанского района