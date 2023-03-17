В Улан-Удэ до +4
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах 12 м/с. Температура днём +2,+7, местами -3,-8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура днём +2,+4.
В Бурятии сегодня плюсовая погода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 17.03.2023
В Улан-Удэ до +4
Республиканский турнир состоится в Иволгинском районе
В рамках праздника будут проведены поэтические и литературные мероприятия
Победителям вручат дипломы и памятные призы
Участникам предстоит читать тексты без подготовки
Он состоится в конце июня в Курумканском районе
В столице республики пройдёт фестиваль «Крымская весна»
В следующий этап путёвку получила команда БРПК
Выставка проходит в одном из столичных парков
Жители села Лиственничное смогут воспользоваться новым мостом до нового года
Фестиваль проводится среди студентов колледжей и техникумов
В Улан-Удэ наградили композиторов – победителей фестиваля «Хуурайм наадан»
Иркутские казаки войдут в сводный отряд Сибирского федерального округа
Толчки зафиксировали на севере республики
Подведены итоги конкурса «Хуурайм наадан»