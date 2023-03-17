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В Бурятии сегодня плюсовая погода

В Бурятии сегодня плюсовая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ до +4

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах 12 м/с. Температура днём +2,+7, местами -3,-8.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура днём +2,+4.
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