В Бурятии работникам сферы культуры и образования не выплатили вовремя аванс

При этом компенсацию за задержку не выплатили



В январе учреждения образования и культуры Окинского района Бурятии нарушили сроки выплаты работникам аванса. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры республики.



- Установлено, что в январе 2023 года в данных учреждениях в связи с несвоевременным доведением средств на оплату труда нарушены сроки выплаты работникам аванса по заработной плате. При этом компенсация за задержку аванса не производилась, - говорится в сообщении.



Глава Окинского района получил представление прокурора, которое удовлетворено. Сейчас компенсация выплачена в полном объёме.



- В отношении должностного лица районной администрации возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства. Виновному назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.



