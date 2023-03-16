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В Бурятии работникам сферы культуры и образования не выплатили вовремя аванс

В Бурятии работникам сферы культуры и образования не выплатили вовремя аванс
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
При этом компенсацию за задержку не выплатили

В январе учреждения образования и культуры Окинского района Бурятии нарушили сроки выплаты работникам аванса. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в январе 2023 года в данных учреждениях в связи с несвоевременным доведением средств на оплату труда нарушены сроки выплаты работникам аванса по заработной плате. При этом компенсация за задержку аванса не производилась, - говорится в сообщении.

Глава Окинского района получил представление прокурора, которое удовлетворено. Сейчас компенсация выплачена в полном объёме.

- В отношении должностного лица районной администрации возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства. Виновному назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

заработная плата

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