В Бурятии пройдёт чемпионат по тайскому боксу

Республиканский турнир состоится в Иволгинском районе



С 30 марта по 2 апреля в Бурятии пройдут открытый чемпионат и первенство республики по тайскому боксу. Соревнования проведут в спортивной школе Иволгинского района в селе Иволгинск.



Напомним, сейчас спортсмены Бурятии принимают участие в 27-м чемпионате России по тайскому боксу. 15 марта в Магнитогорске прошла торжественная церемония открытия чемпионата. В соревнованиях принимают участие порядка 250 спортсменов из 29 регионов России. В течение 5 дней будет разыграно 23 комплекта наград — в 13 мужских и 10 женских весовых категориях. По итогам турнира будет сформирована национальная сборная команда России для участия в чемпионате мира по тайскому боксу. Он пройдёт в мае в Бангкоке.



Возрастное ограничение: 6+.



