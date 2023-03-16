В Бурятии начнётся весенняя охота на медведей

Лимиты добычи ограничены



С 24 марта в Бурятии стартует весенняя охота, сообщили в Бурприроднадзоре.



Охотиться на бурого медведя можно с 10 апреля по 10 июня. На селезней уток (с использованием живых подсадных (манных) уток) - с 10 апреля по 10 мая.



- Обращаем внимание, что лимиты на добычу охотничьих ресурсов и норму их изъятия ограничены. С лимитами добычи и нормами изъятия можно ознакомиться на сайте Бурприроднадзора, - отметили в пресс-службе ведомства.

