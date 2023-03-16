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В Бурятии начнётся весенняя охота на медведей

В Бурятии начнётся весенняя охота на медведей
Общество,  Фото:pixabay.com
Лимиты добычи ограничены

С 24 марта в Бурятии стартует весенняя охота, сообщили в Бурприроднадзоре.

Охотиться на бурого медведя можно с 10 апреля по 10 июня. На селезней уток (с использованием живых подсадных (манных) уток) - с 10 апреля по 10 мая.

- Обращаем внимание, что лимиты на добычу охотничьих ресурсов и норму их изъятия ограничены. С лимитами добычи и нормами изъятия можно ознакомиться на сайте Бурприроднадзора, - отметили в пресс-службе ведомства. 
медведь охота

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