Лимиты добычи ограничены
С 24 марта в Бурятии стартует весенняя охота, сообщили в Бурприроднадзоре.
Охотиться на бурого медведя можно с 10 апреля по 10 июня. На селезней уток (с использованием живых подсадных (манных) уток) - с 10 апреля по 10 мая.
- Обращаем внимание, что лимиты на добычу охотничьих ресурсов и норму их изъятия ограничены. С лимитами добычи и нормами изъятия можно ознакомиться на сайте Бурприроднадзора, - отметили в пресс-службе ведомства.
В Бурятии начнётся весенняя охота на медведей
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